XD-RangeSwitch

市場でのギャップを追跡し、ボリンジャーチャンネルに似た設定を持つための有用なローソク足の長さでのボラティリティ指標。この指標はもみ合い相場とトレンドの始まりを示すことができます。

チャート上の線の数を変更し10の可能なバージョンから平滑化手法を選択できる100のXMA移動平均の扇。