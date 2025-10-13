거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
트리니티 임펄스 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 8
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
기초 외환
임펄스 인디케이터는 진입하지 않는 것이 좋을 때 포지션에 진입하고 횡보하는 것을 보여줍니다. 제로 상태는 횡보의 특징입니다. V자형 임펄스는 반대 방향의 진입을 나타냅니다. P자형 임펄스는 같은 방향으로 진입했음을 나타냅니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 11.06.2009에 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/684
Parabolic_HTF_Signal
Parabolic_HTF_Signal 인디케이터는 선택한 바의 Color_Parabolic 인디케이터에서 추세 방향 또는 거래 신호를 색상으로 표시하는 그래픽 개체 형태로 표시하고 거래 신호가 있는 경우 경고 또는 소리 신호를 제공합니다.거래 내역 삭제
스크립트는 현재 차트에서 모든 자동매매 아이콘을 제거합니다.
스토캐스틱-X8
이 인디케이터는 하나의 차트에 8개의 스토캐스틱 오실레이터 그리드를 그리며 표시되는 선의 수를 변경할 수 있습니다.The RSI Engine
RSI 엔진 EA는 인기 상대강도지수(RSI) 지표의 신호에 따라 거래를 체결하도록 설계된 메타트레이더 5용 다용도 자동매매 로봇입니다. 버전 2.1은 최적화된 신호 처리와 향상된 안정성이 특징입니다. 이 EA는 여러 RSI 기반 전략, 확인 필터, 종합적인 거래 관리 설정을 갖춘 유연한 프레임워크를 제공하므로 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.