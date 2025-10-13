실제 작성자:

기초 외환

임펄스 인디케이터는 진입하지 않는 것이 좋을 때 포지션에 진입하고 횡보하는 것을 보여줍니다. 제로 상태는 횡보의 특징입니다. V자형 임펄스는 반대 방향의 진입을 나타냅니다. P자형 임펄스는 같은 방향으로 진입했음을 나타냅니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 11.06.2009에 코드 베이스에 게시되었습니다.