请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
三位一体脉冲 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2552
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
basisforex
三位一体脉冲指标市场入口以及横盘周期。零状态表示横盘。V 形脉冲表示以相反的方向进入市场的时间。平顶脉冲意味着此时应以相同的方向进入市场。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 11.06.2009。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/684
SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 SilverTrend_Signal 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。FiboCandles
本指标依据当前趋势和斐波那契级数校正来显示彩色蜡烛条，并在趋势改变时发送报警和声音信号。