三位一体脉冲 - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2552
等级:
(23)
已发布:
已更新:
实际作者:

basisforex

三位一体脉冲指标市场入口以及横盘周期。零状态表示横盘。V 形脉冲表示以相反的方向进入市场的时间。平顶脉冲意味着此时应以相同的方向进入市场。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 11.06.2009。

三位一体脉冲

