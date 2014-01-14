本指标依据当前趋势和斐波那契级数校正来显示彩色蜡烛条，并在趋势改变时发送报警和声音信号。

SilverTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 SilverTrend_Signal 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

蜡烛条的颜色有红, 绿和蓝, 着色依据趋势方向 (均线和 MACD 整体值)。

蜡烛条长度波动指标，用于跟踪市场上的间隙，并有类似于布林通道的设置。本指标可显示横盘及趋势起始。