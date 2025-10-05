당사 팬 페이지에 가입하십시오
IncStochasticOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CStochasticOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 스토캐스틱 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int STPeriodK - 기간 K;
- int STPeriodD - 기간 D;
- int STPeriodS - 기간 S.
- ENUM_MA_METHOD STMethod - 신호선 평활화 방법.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 담긴 버퍼;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 담긴 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터 버퍼;
- double & aStochMain[] - 메인 라인의 계산된 값이 있는 버퍼;
- double & aStochSignal[] - 신호 라인의 계산된 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
- int BarsRequiredSignal() - 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- int BarsRequiredMain() - 메인 라인 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_StochasticOnArray.mq5 파일은 CStochasticOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncStochasticOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표 스토캐스틱 오실레이터는 현재 종가를 선택한 기간 동안의 가격 범위와 비교합니다. 인디케이터는 두 개의 선으로 표시됩니다.
