지표

VGridLine_Intraday X3 - MetaTrader 5용 지표

이 인디케이터는 일중 차트주기가 H3 이하인 금융 자산 차트에 3시간 단위의 수직 시간 격자를 펼치도록 설계되었습니다(2시간 차트에는 표시되지 않음).

그림 1. 표시기 VGridLine_Intraday_X3

그림 1. 인디케이터 VGridLine_Intraday_X3

인디케이터의 입력 매개변수입니다:

//+----------------------------------------------+ 
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 일반 설정
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // 줄 이름
input uint WeeklyTotal=4;                       // 마크업 기록 주 수
input uint FutureTotal=1;                       // 마크업의 향후 줄 수

//---- 주간 막대 설정
input color Line_Color_W=Gold;         // 주별 라인의 색상
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;      // 주간 라인 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;    // 주간 선 두께
input bool SetBackground_W=true;       // 주간 라인의 배경 표시
input uint FutureTotal_W=1;            // 빈 미래 기록의 줄 수

//---- 일일 바 설정
input color Line_Color_D=Red;          // 데이 라인 색상
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;      // 요일 라인의 그림 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;    // 요일 선의 두께
input bool SetBackground_D=true;       // 요일 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(3시간)
input color Line_Color_D1=Gray;         // 라인 색상 3시 방향
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 라인 스타일 3시간
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // 선 두께 3시간
input bool SetBackground_D1=true;       // 3시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(6시간)
input color Line_Color_D2=Gray;         // 라인 색상 6시 방향
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // 라인 스타일 6시간
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // 선 굵기 6시 방향
input bool SetBackground_D2=true;       // 6시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(9시간)
input color Line_Color_D3=Gray;         // 라인 색상 9시 방향
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 라인 스타일 9시 방향
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // 선 굵기 9시 방향
input bool SetBackground_D3=true;       // 9시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(12시간)
input color Line_Color_D4=Magenta;     // 12시 방향 선의 색상
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;     // 12시 방향 라인 스타일
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;   // 선 굵기 12시 방향
input bool SetBackground_D4=true;      // 12시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(15시간)
input color Line_Color_D5=Gray;         // 라인 색상 15시 방향
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 라인 스타일 15시 방향
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // 선 두께 15시간
input bool SetBackground_D5=true;       // 15시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(18시간)
input color Line_Color_D6=Blue;        // 라인 색상 18시 방향
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;     // 라인 스타일 18시간
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;   // 선 두께 18시간
input bool SetBackground_D6=true;      // 18시 방향 라인의 배경 표시

//---- 일중 막대 설정(21시간)
input color Line_Color_D7=Gray;         // 라인 색상 21시간
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // 21시간 라인 스타일.
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;    // 선 두께 21시간
input bool SetBackground_D7=true;       // 21시 방향 라인의 배경 표시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/621

