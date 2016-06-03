無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trinity-Impulse - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 976
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
basisforex
Trinity-Impulse指標は市場参入のポイントともみ合い相場を示します。ゼロの状態はもみ合い相場を示します。V字型のインパルスは反対方向での市場参入の瞬間を示しています。上の平たいインパルスは、同方向での市場参入の瞬間を意味します。
この指標は元々MQL4で実装され2009年6月11日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/684
SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはSilverTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。FiboCandles
この指標ーは現在のトレンドとフィボナッチレベル補正を考慮した色付きのローソク足を表示し、トレンドが変化した場合にアラートや音声警告を与えます。
Elder Impulse System
ローソク足は（移動平均やMACD全体値）トレンド方向に応じて、赤、緑、青で着色されています。<XMA-XN
チャート上の線の数を変更し10の可能なバージョンから平滑化手法を選択できる100のXMA移動平均の扇。