Trinity-Impulse

実際の著者：

basisforex

Trinity-Impulse指標は市場参入のポイントともみ合い相場を示します。ゼロの状態はもみ合い相場を示します。V字型のインパルスは反対方向での市場参入の瞬間を示しています。上の平たいインパルスは、同方向での市場参入の瞬間を意味します。

この指標は元々MQL4で実装され2009年6月11日にコードベースで公開されました。