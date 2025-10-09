온라인 인디케이터는 변동 스프레드의 현재 값으로 캔들 차트를 작성합니다.



이 보조지표의 주요 목적은 특정 브로커의 스프레드 변화를 연구하는 것입니다. 이 인디케이터는 온라인에서만 캔들스틱을 그리며 수신된 캔들스틱 차트는 기억되지 않고 저장되지 않습니다.