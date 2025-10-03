거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
IncMACDOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CMACDOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여이동평균 수렴/발산(MACD) 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aFastPeriod - 빠른 MA의 기간;
- int aSlowPeriod - 느린 MA의 기간;
- int aSignalPeriod - 신호 라인의 주기;
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 빠른 МА의 방법;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMethod - 느린 MA 방법;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - 신호 라인 메서드.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터가 계산되는 데이터 버퍼;
- double aFastMA[] - 빠른 MA를 위한 중간 버퍼;
- double aSlowMA[] - 느린 MA를 위한 중간 버퍼;
- double aMain[] - MACD 메인 라인의 계산된 값입니다;
- double aSignal[] - MACD 신호 라인의 계산된 값.
- int BarsRequiredSignal() - 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- int BarsRequiredMain() - 주선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
- string NameMain() - 메인 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
- string NameSignal() - 신호 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
- string Names() - MA 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_MACDOnArray.mq5 파일은 CMACDOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncMACDOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
이동평균 수렴/발산 (MACD)은 동적 지표에 따른 추세입니다. 두 가격의 이동 평균 간의 관계를 보여줍니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/627
