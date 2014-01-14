请观看如何免费下载自动交易
SpreadCandlesCreator - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标建立一幅蜡烛条图表，显示当前的在线浮动点差。
主要目的是观察确定交易商的点差变化。本指标只能在联机时显示蜡烛条, 任何时间的蜡烛条图表都不能保存或恢复。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/665
