IncADXOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CADXOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해평균 방향 이동 지수(ADX) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
응용 프로그램:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 담긴 버퍼;.
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 담긴 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 있는 버퍼;
- double aP[] - DI+용 중간 버퍼;
- double aM[] - DI-용 중간 버퍼;
- double aPDI[] - 계산된 PDI 값이 있는 버퍼;
- double aMDI[] - 계산된 MDI 값이 있는 버퍼;
- double aADXR[] - ADX 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aADX[] - 계산된 ADX 값이 있는 버퍼.
- int BarsRequiredADX() - ADX 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- int BarsRequiredPDIMDI() - PDI 및 MDI 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
- string PDIName() - PDI 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
- string MDIName() - MDI 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_ADXOnArray.mq5 파일은 CADXOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncADXOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표 평균 방향 이동 지수(ADX)는 가격 추세의 존재 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다. 웰스 와일더의 책 "새로운 개념의 기술 트레이딩 시스템" 에 설명된 접근법을 기반으로 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/625
