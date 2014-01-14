CodeBaseSeções
SpreadCandlesCreator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2629
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador cria um gráfico de barras que consiste em mostrar os valores atuais do spread em modo online.

O objetivo principal é observar as alterações de spread definidos pela corretora. O indicador mostra apenas candles on-line, o gráfico de candles não são salvos e armazenados em nenhum lugar.

SpreadCandlesCreator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/665

