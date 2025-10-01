거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 일중 주기가 H4 이하인 금융 자산 차트에 4시간 단위로 수직 시간 격자를 펼치도록 설계되었습니다. 이 인디케이터는 H3 차트주기에도 표시되지 않습니다!
그림 1. 인디케이터 VGridLine_Intraday_X4
인디케이터의 입력 파라미터입니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ //---- 일반 설정 input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // 줄 이름 input uint WeeklyTotal=4; // 마크업 기록 주 수 input uint FutureTotal=1; // 마크업의 향후 줄 수 //---- 주간 막대 설정 input color Line_Color_W=Gold; // 주별 라인의 색상 input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // 주간 라인 스타일 input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // 주간 선 두께 input bool SetBackground_W=true; // 주간 라인의 배경 표시 input uint FutureTotal_W=1; // 빈 미래 기록의 줄 수 //---- 일일 바 설정 input color Line_Color_D=Red; // 데이 라인 색상 input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // 요일 라인의 그림 스타일 input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // 요일 선의 두께 input bool SetBackground_D=true; // 요일 라인의 배경 표시 //---- 일중 막대 설정(4시간) input color Line_Color_D1=Gray; // 라인 색상 4시 방향 input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 라인 스타일 4시간 input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 선 두께 4시간 input bool SetBackground_D1=true; // 4시 방향 라인의 배경 표시 //---- 일중 막대 설정(8시간) input color Line_Color_D2=Lime; // 라인 색상 8시 방향 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // 라인 스타일 8시 방향 input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // 선 굵기 8시 방향 input bool SetBackground_D2=true; // 8시 방향 라인의 배경 표시 //---- 일중 막대 설정(12시간) input color Line_Color_D3=Gray; // 12시 방향 선의 색상 input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 12시 방향 라인 스타일 input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // 선 굵기 12시 방향 input bool SetBackground_D3=true; // 12시 방향 라인의 배경 표시 //---- 일중 막대 설정(16시간) input color Line_Color_D4=BlueViolet; // 라인 색상 16시 방향 input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // 라인 스타일 16시간 input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // 선 두께 16시간 input bool SetBackground_D4=true; // 16시 방향 라인의 배경 표시 //---- 일중 막대 설정(20시간) input color Line_Color_D5=Gray; // 20시 방향 선의 색상 input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 라인 스타일 20시간 input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // 선 두께 20시간 input bool SetBackground_D5=true; // 20시 방향 라인의 배경 표시
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/619
