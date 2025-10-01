이 인디케이터는 일중 주기가 H4 이하인 금융 자산 차트에 4시간 단위로 수직 시간 격자를 펼치도록 설계되었습니다. 이 인디케이터는 H3 차트주기에도 표시되지 않습니다!





그림 1. 인디케이터 VGridLine_Intraday_X4

인디케이터의 입력 파라미터입니다: