CADXWOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 평균 방향 이동 지수 와일더 (ADXW) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.



애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 주기.

- 인디케이터의 주기. ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개 변수의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개 변수의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 담긴 버퍼; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 담긴 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터 버퍼; double aP[] - 양수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 양수 성분을 위한 중간 버퍼; double aM[] - 음수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 음수 성분을 위한 중간 버퍼; double aTR[] - 중간 ATR (평균 실제 범위) 계산을 위한 중간 버퍼;

- 중간 ATR (평균 실제 범위) 계산을 위한 중간 버퍼; double aATR[] - ATR을 위한 중간 버퍼;

- ATR을 위한 중간 버퍼; double aPS[] - 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 평활화된 양수 성분을 위한 중간 버퍼; double aMS[] - 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼;

- 평활화된 음수 성분을 위한 중간 버퍼; double aPDI[] - 계산된 PDI 값이 있는 버퍼;

- 계산된 값이 있는 버퍼; double aMDI[] - 계산된 MDI 값이 있는 버퍼;

- 계산된 MDI 값이 있는 버퍼; double aADXR[] - ADXW 계산을 위한 중간 버퍼;

- ADXW 계산을 위한 중간 버퍼; double aADX[] - 계산된 ADXW 값이 있는 버퍼.

int BarsRequiredADX() - ADX 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- ADX 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; int BarsRequiredPDIMDI() - PDI 및 MDI 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- PDI 및 MDI 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

- 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다; string PDIName() - PDI 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

- PDI 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다; string MDIName() - MDI 라인의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드:

Test_ADXWOnArray.mq5 파일은 CADXWOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncADXWOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

기술 지표 평균 방향 이동 지수 와일더 (ADX 와일더)는 가격 추세의 존재 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다. 이 지표는 웰스 와일더가 그의 저서 "새로운 개념의 기술 트레이딩 시스템" 에서 설명한 알고리즘에 따라 엄격하게 구축되었습니다.