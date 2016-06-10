und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SpreadCandlesCreator - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator erzeugt einen Kerzenchart aus dem dynamischen Spread des aktuellen Charts.
Das Hauptziel ist die Verfolgung der Änderungen des Spread des Brokers. Der Indikator zeigt seine Kerzen nur online, der Kerzenchart wird nicht gespeichert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/665
