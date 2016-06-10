SpreadCandlesCreator

Das einfache Skript zum Löschen aller grafischen Objekte von einem Chart. Es kann nützlich sein, falls das Chart mit Objekten überfüllt ist, die nicht mehr benötigt werden.

Der Indikator basiert auf der Beschreibung in Joe DiNapolis Buch "Trading with DiNapoli Levels". Er ermittelt die überkauften/überverkauften Zustände des Marktes.