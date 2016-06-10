CodeBaseKategorien
SpreadCandlesCreator - Indikator für den MetaTrader 5

MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator erzeugt einen Kerzenchart aus dem dynamischen Spread des aktuellen Charts.

Das Hauptziel ist die Verfolgung der Änderungen des Spread des Brokers. Der Indikator zeigt seine Kerzen nur online, der Kerzenchart wird nicht gespeichert.

SpreadCandlesCreator

ToClearChart ToClearChart

Das einfache Skript zum Löschen aller grafischen Objekte von einem Chart. Es kann nützlich sein, falls das Chart mit Objekten überfüllt ist, die nicht mehr benötigt werden.

XTrendlessOS (trendless oscillator) XTrendlessOS (trendless oscillator)

Der Indikator basiert auf der Beschreibung in Joe DiNapolis Buch "Trading with DiNapoli Levels". Er ermittelt die überkauften/überverkauften Zustände des Marktes.

XMACD_HTF_Signal XMACD_HTF_Signal

Das XMACD_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des XMACD Indikators in Form dreier Grafikobjekte.

X2MA_HTF_Signal X2MA_HTF_Signal

Das X2MA_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des X2MA Indikators in Form dreier Grafikobjekte, gefärbt gemäß der Trendrichtung.