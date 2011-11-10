Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SpreadCandlesCreator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2729
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор в онлайне строит свечной график из текущих значений плавающего спреда.
Основное назначение индикатора - это изучение изменений спреда у конкретного брокера. Свечки индикатор рисует только в онлайне и полученный свечной график не запоминается и не сохраняется.
Класс CERDOnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA), но с учетом направления движения цены. При движении цены вверх индикатор имеет положительные значения, при движении вниз - отрицательные.IncEROnArray
Класс CEROnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA). Также приведен пример использования класса CEROnArray.
Индикатор X2MA_HTF_Signal выводит направление тренда с трех последних баров индикатора X2MA в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.XMACD_HTF_Signal
Индикатор XMACD_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора XMACD в виде трех графических объектов.