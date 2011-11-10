CodeBaseРазделы
Индикаторы

SpreadCandlesCreator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2729
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор в онлайне строит свечной график из текущих значений плавающего спреда.

Основное назначение индикатора - это изучение изменений спреда у конкретного брокера. Свечки индикатор рисует только в онлайне и полученный свечной график не запоминается и не сохраняется.

Рис.1 Индикатор SpreadCandlesCreator

