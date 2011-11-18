Ставь лайки и следи за новостями
IncVHFOnArray - библиотека для MetaTrader 5
Класс CVHFOnArray предназначен для расчета значений индикатора вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:
- int VHFPeriod - период индикатора.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
- double aVHF[] - рассчитанное значение индикатора.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
Файл Test_VHFOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CVHFOnArray. Файл IncVHFOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF), впервые описанный А. Уайтом в 1991 году, показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.
