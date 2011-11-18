CodeBaseРазделы
в карман
Библиотеки

IncVHFOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incvhfonarray.mqh (2.7 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_vhfonarray.mq5 (2.48 KB) просмотр
Класс CVHFOnArray предназначен для расчета значений индикатора вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

  • int VHFPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double aVHF[] - рассчитанное значение индикатора.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_VHFOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CVHFOnArray. Файл IncVHFOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF), впервые описанный А. Уайтом в 1991 году, показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.

Пример использования класса CVHFOnArray

