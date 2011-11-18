Класс CVHFOnArray предназначен для расчета значений индикатора вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

int VHFPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

- буфер с данными Close для расчета индикатора; double aVHF[] - рассчитанное значение индикатора.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_VHFOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CVHFOnArray. Файл IncVHFOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF), впервые описанный А. Уайтом в 1991 году, показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.



