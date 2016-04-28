und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncVHFOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
- 828
Die CVHFOnArray Klasse wird zur Berechnung des Vertical Horizontal Filter (VHF) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:
- int VHFPeriod - Periodenlänge des Indikators.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;
- double aVHF[] - der Puffer für die berechneten aVHF-Werte.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_VHFOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CVHFOnArray anwendet. Die Datei IncVHFOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Vertical Horizontal Filter (VHF) zeigt die aktuelle Marktphase: Trend oder Stagnation. Es wurde erstmals beschrieben von A. Weiß, 1991.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/633
