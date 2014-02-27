类CERDOnArray用来计算指标数据的 Adaptive Moving Average (AMA)值的Efficiency Ratio (ER) 值，并考虑了价格的移动方向。当价格向上移动则指标值为正，否则为负值。

类CEROnArray用来计算指标数据的 Adaptive Moving Average (AMA)值的Efficiency Ratio (ER) 值。该类的例子已经提供。