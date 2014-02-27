代码库部分
\MQL5\Include\IncOnArray\
incvhfonarray.mqh (2.71 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_vhfonarray.mq5 (2.48 KB) 预览
类CVHFOnArray用来计算指标数据的Vertical Horizontal Filter (VHF) 值。

使用:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int VHFPeriod - 指标周期.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal - rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double aDataHigh[] - 为计算指标所需high数据的缓存;
  • double aDataLow[] - 为计算指标所需low数据的缓存;
  • double aDataClose[] - 为计算指标所需close数据的缓存;
  • double aVHF[] - 指标计算结果.

附加方法:

  • int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
  • string Name() - 返回指标名称.

Test_VHFOnArray 是一个使用了类CVHFOnArray的简单指标。 IncVHFOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

Vertical Horizontal Filter (VHF)显示当前市场状态: 是趋势还是震荡横盘. 该指标由 A. White 在1991首次提出.

Example of use of CVHFOnArray class

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/633

