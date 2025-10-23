CPriceChannelOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 가격 채널 값 계산을 위한 클래스입니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 기간.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

double & aUpper[] - 인디케이터 상단 라인의 계산된 값입니다;

double & aLower[] - 인디케이터 하단 라인의 계산된 값입니다;

double & aMiddle[] - 인디케이터 중앙선의 계산된 값입니다.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_PriceChannelOnArray.mq5 파일은 CPriceChannelOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncPriceChannelOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

시장은 움직임을 가속 및 감속하는 경향이 있기 때문에 지지선과 저항선을 직선으로 그리는 것은 매우 어렵습니다. 가격 채널 인디케이터는 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값에 의해 상한과 하한이 결정되는 채널을 만듭니다.