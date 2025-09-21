거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
실제 저자:
위톨드 워즈니악
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩을 개선하는 최첨단 DSP 기술" 에 나오는 하나의 차트에 두 개의 이동평균(리드와 그 EMA 평균)을 표시한 지표입니다. 매매 신호는 두 신호가 서로 교차하는 순간이 될 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/592
라게르 필터
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"에 나오는 두 가지 이동평균 지표입니다.Balance_Reset
이 라이브러리는 백테스팅 중에 구성 가능한 손익 임계값에 따라 계좌 잔고를 재설정하여 소품 트레이딩 회사 시나리오를 시뮬레이션하고 분석을 위해 재설정 결과를 기록합니다.
MLP 신경망 클래스
CNetMLP 클래스는 다층 퍼셉트론(MLP)을 구현합니다.Manual Scalping With Keyboard
키보드 단축키를 사용하는 MT5의 수동 스캘핑을 위한 경량 도구