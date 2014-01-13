请观看如何免费下载自动交易
Laguerre 过滤器 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1726
本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。红色均线是过滤器，并且是中线趋势指标。蓝色均线用作快速趋势滤波器，最简单的平滑工具。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/598
修改优化椭圆滤波器
修改椭圆滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"领先
本指标在图表上绘制两条均线 (领先和它的 EMA 平滑)， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。
WPRSI 信号
本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。VHF (垂直水平滤波器)
垂直水平滤波器 (VHF) 示意, 是否为趋势或横盘