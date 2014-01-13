代码库部分
Laguerre 过滤器 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。红色均线是过滤器，并且是中线趋势指标。蓝色均线用作快速趋势滤波器，最简单的平滑工具。

Laguerre 过滤器

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/598

