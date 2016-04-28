CodeBaseKategorien
Laguerre Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1171
(18)
Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Der rote gleitende Durchschnitt ist mittelfristiger Trend-Indikator. Der blaue gleitende Durchschnitt ist ein schneller Trend-Indikator mit einfachster Glättung.

Laguerre Filter

Modified Optimum Elliptic Filter Modified Optimum Elliptic Filter

Modified Optimum Elliptic Filter aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

MLP Neuronales Netz Klasse MLP Neuronales Netz Klasse

CNetMLP bietet Multilayer-Perceptron (MLP).

WPRSI Signal WPRSI Signal

Der Indikator zeigt seine Handelssignale anhand farbiger Pfeile auf dem Chart. Die Signale werden auf Grundlage der technischen Indikatoren WPR (Williams Percent Range) und RSI (Relative Stärke Index) gebildet.

VHF (Vertical Horizontal Filter) VHF (Vertical Horizontal Filter)

Vertikal-Horizontal-Filter (VHF) zeigt, ob ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung existiert