- Nikolay Kositsin
- 33
실제 작성자:
gumgum
이 지표는 기술 지표인 WPR(윌리엄스 퍼센트 범위) 및 RSI(상대 강도 지수) 의 데이터를 기반으로 차트에 색깔 화살표로 거래 신호를 제공합니다.
매수 포지션 개시 조건(WPR 20 이상, RSI 50 이상)이 충족되면 표시기에 녹색 화살표가 위쪽으로 표시되고 매도 신호(WPR -80 미만, RSI 50 미만)가 발생하면 표시기에 분홍색 화살표가 아래쪽으로 표시됩니다.
입력 매개변수:
- WPRSIperiod - WPR 및 RSI의 기간;
- filterUP - WPR > -20의 크로스오버를 확인하는 깊이;
- filterDN - WPR < -80의 교차를 확인하는 깊이.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.05.09.에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/599
