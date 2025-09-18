당사 팬 페이지에 가입하십시오
JFatlSpeed HTF - MetaTrader 5용 지표
이 표시기는 더 큰 차트주기에서 더 작은 차트주기로의 JFatlSpeed 가격의 가속 방향을 표시합니다.
또한 이 인디케이터는 더 큰 주기의 막대가 바뀔 때마다 현재 속도 방향에 대한 알림을 제공합니다.
여러 색상의 점이 속도를 표시하는 데 사용됩니다. 속도가 0보다 크고 증가 중이면 점의 색이 빨간색, 속도가 양수이고 값이 떨어지고 있으면 점의 색이 노란색입니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 속도가 0보다 작고 값이 떨어지는 경우 점의 색은 빨간색이고, 속도가 음수이고 값이 증가하는 경우 점의 색은 분홍색입니다.
이 표시기는 현재 추세의 방향이 아니라 첫 번째 도함수 또는 속도 만 표시하므로 일부 추세 표시기로이 표시기의 판독 값을 필터링하는 것이 좋습니다.
컴파일된 ColorJFatlSpeed 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 MQL5\Indicators 폴더에 있어야 인디케이터가 작동합니다. ColorJFatlSpeed 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시된 작업 방법에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용합니다.
이 지표는 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"의 2 차 슈퍼 스무딩 필터를 사용하여 이동 평균을 계산합니다.3극 슈퍼 스무더 필터
이 지표는 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"의 3 차 슈퍼 스무딩 필터를 사용하여 이동 평균을 계산합니다.
EA 스프레드 리스터는 모든 심볼/상품의 현재, 최소, 최대 값을 표시합니다.스토캐스틱_스레드
서로 다른 기간의 여러 스토캐스틱을 오버레이하면 초보 트레이더에게 도움이 됩니다.