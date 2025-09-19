코드베이스섹션
포물선 + 피보 + 채널의 지그재그 - MetaTrader 5용 지표

이것은 기술 지표인 파라볼 릭 SAR의 수치를 기반으로 한 지그재그 지표 의 개선된 버전으로, 지표의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능과 이러한 고점을 선택하여 세 개의 연속된 지그재그 고점에 구축 된 채널을 추가합니다.

포물선 + 피보 + 채널의 지그재그 표시기

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

//+----------------------------------------------+ 
//| iSAR 표시기의 입력 매개변수 ||
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // SAR 단계.
input double Maximum=0.2;        // SAR 최대
input bool ExtremumsShift=true;  // 버텍스 시프트 플래그
//+----------------------------------------------+ 
//|| 채널 구성의 입력 파라미터 |||
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // 첫 번째 버텍스의 수 (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;               // 채널 상단 라인 색상
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // 채널 상단 라인 스타일
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // 상단 채널 라인의 두께
input color Middle_color=Blue;                    // 중앙선 색상
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 미드라인 스타일
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // 중심선의 두께
input color Lower_color=MediumVioletRed;          // 하단 채널 라인의 색상
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // 채널 수익 스타일
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // 채널 하단 라인의 두께
//+----------------------------------------------+ 
//|| 피보 레벨 구축을 위한 입력 파라미터 |||
//+----------------------------------------------+ 
//---- 마지막 버텍스에 있는 Fibo의 속성
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // DynamicFibo 표시 플래그 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                // 다이나믹파이보 색상 
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 동적 파이보 스타일 
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;               // 동적 파이보 선 두께 
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // 다이나믹파이보 빔 
//---- 두 번째 피크에서 Fibo의 속성
input bool StaticFiboFlag=true;                        // StaticFibo 표시 플래그
input color StaticFibo_color=Teal;                     // 스태틱 파이보 색상
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // StaticFibo 스타일
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                // StaticFibo 선 두께
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // 스태틱파이보 빔

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/585

