이것은 기술 지표인 파라볼 릭 SAR의 수치를 기반으로 한 지그재그 지표 의 개선된 버전으로, 지표의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능과 이러한 고점을 선택하여 세 개의 연속된 지그재그 고점에 구축 된 채널을 추가합니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //| iSAR 표시기의 입력 매개변수 || //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // SAR 단계. input double Maximum=0.2; // SAR 최대 input bool ExtremumsShift=true; // 버텍스 시프트 플래그 //+----------------------------------------------+ //|| 채널 구성의 입력 파라미터 ||| //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // 첫 번째 버텍스의 수 (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // 채널 상단 라인 색상 input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // 채널 상단 라인 스타일 input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // 상단 채널 라인의 두께 input color Middle_color=Blue; // 중앙선 색상 input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 미드라인 스타일 input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // 중심선의 두께 input color Lower_color=MediumVioletRed; // 하단 채널 라인의 색상 input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // 채널 수익 스타일 input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // 채널 하단 라인의 두께 //+----------------------------------------------+ //|| 피보 레벨 구축을 위한 입력 파라미터 ||| //+----------------------------------------------+ //---- 마지막 버텍스에 있는 Fibo의 속성 input bool DynamicFiboFlag=true; // DynamicFibo 표시 플래그 input color DynamicFibo_color=DeepPink; // 다이나믹파이보 색상 input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 동적 파이보 스타일 input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // 동적 파이보 선 두께 input bool DynamicFibo_AsRay=true; // 다이나믹파이보 빔 //---- 두 번째 피크에서 Fibo의 속성 input bool StaticFiboFlag=true; // StaticFibo 표시 플래그 input color StaticFibo_color=Teal; // 스태틱 파이보 색상 input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // StaticFibo 스타일 input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // StaticFibo 선 두께 input bool StaticFibo_AsRay=false; // 스태틱파이보 빔
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/585
