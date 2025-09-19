이것은 기술 지표인 파라볼 릭 SAR의 수치를 기반으로 한 지그재그 지표 의 개선된 버전으로, 지표의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능과 이러한 고점을 선택하여 세 개의 연속된 지그재그 고점에 구축 된 채널을 추가합니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다: