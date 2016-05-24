JFatlSpeed HTF

このインディケータはJFatlSpeed価格の大きな時間枠からの小さな時間枠への加速度の方向を示しています。



また、大きい時間枠のバーの各における現在の方向性についての変更がアラートされます。



速度の表示には二色の大きい点が使用されます。速度が正で増加している場合は、点の色はライムです。速度が正で減少している場合は、点は黄色です。逆の場合も、点の色によって定義されます。速度が負で減少している場合は、点は赤です。速度が負で増加している場合は、点の色はマゼンタです。

このインディケータは現在のトレンド方向ではなくその一次導関数つまり速度のみを示すことには留意しなければなりません。したがって、トレンドインディケータを使用してのフィルタリングが推奨されます。

ColorJFatlSpeedインディケータのコンパイルされたファイルを MQL5\Indicators\ に配置します。ColorJFatlSpeedインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。