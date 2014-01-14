Participe de nossa página de fãs
JFatlSpeed HTF - indicador para MetaTrader 5
Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlSpeed de um período de tempo maior para um menor.
Além disso, o indicador alerta sobre a taxa da direção atual em cada mudança de barra de um período de tempo maior.
Duas setas grandes e coloridas são usadas para a exibição da taxa. Se a taxa é positiva e crescente, a cor da seta para cima é a limão. Se a taxa é positiva, mas em queda, a cor da seta é amarelo. O caso contrário também é definida pelos pontos coloridas. Se a aceleração é negativa e caindo, a cor do ponto é vermelho. Se a aceleração é negativa, mas aumentando, a cor do ponto é magenta.
Deve-se notar que este indicador não mostra a direção da tendência atual, mas apenas a sua primeira derivada ou a taxa. Portanto, é melhor para filtrá-lo através de um indicador de tendência.
Coloque o arquivo compilado ColorJFatlSpeed em MQL5\Indicators\. Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/581
