JFatlSpeed HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1483
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlSpeed ​​de um período de tempo maior para um menor.

Além disso, o indicador alerta sobre a taxa da direção atual em cada mudança de barra de um período de tempo maior.

Duas setas grandes e coloridas são usadas para a exibição da taxa. Se a taxa é positiva e crescente, a cor da seta para cima é a limão. Se a taxa é positiva, mas em queda, a cor da seta é amarelo. O caso contrário também é definida pelos pontos coloridas. Se a aceleração é negativa e caindo, a cor do ponto é vermelho. Se a aceleração é negativa, mas aumentando, a cor do ponto é magenta.

Deve-se notar que este indicador não mostra a direção da tendência atual, mas apenas a sua primeira derivada ou a taxa. Portanto, é melhor para filtrá-lo através de um indicador de tendência.

Coloque o arquivo compilado ColorJFatlSpeed em MQL5\Indicators\. Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

JFatlSpeed HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/581

