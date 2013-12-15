JFatlSpeed HTF

请观看如何免费下载自动交易
本指标在一个较小的时间帧里，显示价格在大时间帧中的 JFatlSpeed 加速方向。
此外，在大时间帧中加速方向每次改变，指标都会发出警报。
两种箭头颜色用于加速显示。如果速率为正并上升，点的颜色为灰绿色。如果速率为正但下降，点的颜色为黄色。反向情况也定义了两种点颜色。如果速率为负且下降，点的颜色为红色。如果速率为负但上升，点的颜色为洋红色。
必须注意的是，本指标并不表明当前的趋势方向，只有它的一阶导数或速率。因此，最好用趋势指示来过滤本指标。
放置 ColorJFatlSpeed 指标的编译文件于 MQL5\Indicators。ColorJFatlSpeed 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
