EA는 사용자가 정의한 수의 지표(예: 3개 중 2개)가 동시에 다이버전스를 보일 때까지 기다렸다가 거래 설정을 식별합니다. 이 다층 확인 방식은 시장 잡음을 걸러냅니다. 주요 특징: 삼중 확인 엔진: RSI, MACD, 스토캐스틱 다이버전스 분석. 고급 필터: 우수한 신호 품질을 위한 추세 필터(MA) 및 볼륨 필터 옵션. 완전한 사용자 지정: 모든 지표 설정, 다이버전스 감도 및 거래 로직을 제어할 수 있습니다. 전문적인 리스크 관리: SL/TP로 고정 랏 또는 백분율 기반 자금 관리를 사용하세요.

Python/JS와 유사한 최신 개발 환경을 제공하도록 설계된 강력하고 풍부한 기능을 갖춘 MQL5용 JSON 라이브러리입니다.