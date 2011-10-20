Этот индикатор отображает направление ускорения цены JFatlSpeed с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Помимо этого, индикатор подает алерты о действующем направлении скорости на каждой смене бара крупного таймфрейма.

Для отображения скорости использованы разноцветные точки. Если скорость больше нуля и она растет, то цвет точки салатовый, при положительной скорости и падающем ее значении цвет точки желтый. Аналогично обратное. Если скорость меньше нуля и она падает, то цвет точки красный, при отрицательной скорости и растущем её значении цвет точки розовый.

Следует учесть, что в данном индикаторе все-таки отображается не направление действующего тренда, а всего лишь его первая производная, или скорость, так что показания этого индикатора лучше фильтровать каким-нибудь индикатором тренда.

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorJFatlSpeed. Индикатор ColorJFatlSpeed использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".