이 지표는 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"의 3 차 슈퍼 스무딩 필터를 사용하여 이동 평균을 계산합니다.

EA는 사용자가 정의한 수의 지표(예: 3개 중 2개)가 동시에 다이버전스를 보일 때까지 기다렸다가 거래 설정을 식별합니다. 이 다층 확인 방식은 시장 잡음을 걸러냅니다. 주요 특징: 삼중 확인 엔진: RSI, MACD, 스토캐스틱 다이버전스 분석. 고급 필터: 우수한 신호 품질을 위한 추세 필터(MA) 및 볼륨 필터 옵션. 완전한 사용자 지정: 모든 지표 설정, 다이버전스 감도 및 거래 로직을 제어할 수 있습니다. 전문적인 리스크 관리: SL/TP로 고정 랏 또는 백분율 기반 자금 관리를 사용하세요.