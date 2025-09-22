거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MFCS Currency Correlation Chart - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Mansukh Patidar
- 조회수:
- 29
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
지정된 통화 차트에 상관관계가 있는 통화 차트를 표시하는 인디케이터입니다. 현재 막대만 표시됩니다. 컬러/흑백 모드를 설정할 수 있습니다. 또한 EURUSD 및 USDCHF를 쌍처럼 취급하기 위한 통화 반전도 지원합니다.
인디케이터 사용하기:
- 통화 상관관계를 찾아 관심 있는 쌍의 목록을 만듭니다. 예: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
- 기본 통화를 선택합니다. 예: EURUSD
- 각 쌍에 대해 지표를 통화 차트에 끌어다 놓습니다.
- 각 통화쌍에 대한 매개변수를 구성합니다. 예를 들어, USDCHF는 EURUSD에 대해 반전됩니다.
- 차트를 사용할 준비가 되었습니다.
차트 설정 예시 이미지입니다:
중요 사항:
- 캔들을 하나씩 로드하기 때문에 처음 렌더링하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 이는 시계열 동기화를 방해하지 않고 누락된 캔들을 원활하게 처리하기 위한 의도적인 조치입니다.
- 반전된 통화에서는 가격 표시가 참고용으로만 사용됩니다. 1/가격으로 파생됩니다.
- 반전된 쌍의 매수호가와 매도호가가 스왑됩니다.
- 환율 새로 고침은 기본 페어 틱에서만 발생합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/570
