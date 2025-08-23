당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
니콜라스 다바스의 차트 분석 방법은 서양에서 꽤 유명합니다. 동시에 이 독창적이고 이해하기 쉬운 방법은 러시아에서는 아직 잘 알려져 있지 않습니다. 이 격차를 좁히려고 노력합시다.
다바스의 트레이딩 기법은 그가 초기 추세를 감지하기 위해 개발한 방법을 기반으로 합니다. 강세 추세가 확인되면 매수 신호가 생성되고 동시에 스톱이 설정됩니다. 다바스는 이 방법을 일봉 차트 트레이딩에 적용했습니다. 따라서 그의 방법은 전업 트레이더에게 거의 이상적입니다. 다바스는 자신이 개발한 필터인 다바스 박스를 사용했습니다. 이 필터는 다바스가 특정 움직임의 중요도를 판단하는 데 도움이 되었습니다. 필터는 영역의 상한선과 하한선으로 구성됩니다.
이 방법을 간단히 요약하면 가격이 상한선을 돌파할 때 매수하는 것입니다. 동시에 하한선 아래에 스톱이 설정됩니다. 새로운 영역이 형성되면 스톱은 새로 형성된 영역의 하단 경계 아래로 이동합니다. 판매의 경우 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
영역은 다음과 같은 방식으로 구축됩니다.
1-2단계. 상한선을 형성하고 상한선을 유지합니다.
첫날에는 당일 가장 높은 가격을 영역의 상한선으로 삼습니다. 그런 다음 이후 각 날마다 해당 영역의 상한가가 당일 최고가보다 낮은지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 영역의 상한선이 새로운 최고치 수준으로 이동합니다. 3일째 되는 날 상한선이 당일의 최고치보다 높으면 상한선이 형성된 것으로 간주하고(2단계) 3-4단계로 이동합니다. 당일의 최고가가 상한가 가격을 초과하거나 같으면 상한가가 새로운 수준으로 이동하고 다음날 확인이 반복됩니다. 또한 상한가가 당일의 최대 가격보다 높을 때까지 확인이 수행됩니다.
3-4단계. 영역의 하한선 설정 및 영역의 하한선 저장하기
상한가 형성이 종료되는 날에는 하한가의 초기값이 전날의 최저가로 설정됩니다. 또한 하한가는 상한가와 유사하게 형성됩니다: 일일 최소가가 영역의 하한가보다 높으면 하한가가 형성된 것으로 간주됩니다.
이 단계에서 일일 최대가가 상한가를 돌파하면 상한가는 이 값과 같고 알고리즘은 1단계로 진행됩니다.
영역의 하한가가 형성되면 전체 영역이 형성된 것으로 간주하고 알고리즘은 5단계로 진행됩니다.
5단계: 매수/매도 신호 기다리기
이 단계에서는 영역의 상한가 또는 하한가의 가격 분포를 모니터링합니다. 상한선이 돌파되면 매수가 이루어지고 하한선 아래에 스탑이 설정됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/498
메타트레이더 5용 마켓프리딕터 마켓프리딕터는 사인 함수, FFT(고속 푸리에 변환), 시그모이드 함수, 몬테카를로 시뮬레이션 등 수학적 모델을 활용하여 시장 움직임을 분석하고 예측하는 메타트레이더 5용 혁신적인 EA(전문가 조언자)입니다. 이 프로젝트는 기술과 금융 혁신의 결합에 관심이 있는 개발자, 수학 애호가, 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 스레드에서 자유롭게 코드 아이디어를 제안하고 토론하며 직접 구현해 보세요. 새로운 기능, 개선 제안, 전략 등 MarketPredictor를 더욱 발전시키고 최적화하기 위한 모든 기여를 환영합니다. 또한 저를 추가하여 비공개로 질문을 명확히 하거나 GitHub 프로젝트에 공동 작업하거나 직접 피드백을 보내셔도 좋습니다. 함께 놀라운 무언가를 만들어서 이 프로젝트를 한 단계 더 발전시켜 봅시다!Price increase Indicator
가격 인상 표시기
미세 프랙탈 표시기는 표준 프랙탈 표시기가 작동하지 않는 중요한 가격 굴곡, 최고점 및 최저점을 표시합니다.시메트릭 다바스 박스
외환용 다바스 대칭 복도.