니콜라스 다바스의 차트 분석 방법은 서양에서 꽤 유명합니다. 동시에 이 독창적이고 이해하기 쉬운 방법은 러시아에서는 아직 잘 알려져 있지 않습니다. 이 격차를 좁히려고 노력합시다.

다바스의 트레이딩 기법은 그가 초기 추세를 감지하기 위해 개발한 방법을 기반으로 합니다. 강세 추세가 확인되면 매수 신호가 생성되고 동시에 스톱이 설정됩니다. 다바스는 이 방법을 일봉 차트 트레이딩에 적용했습니다. 따라서 그의 방법은 전업 트레이더에게 거의 이상적입니다. 다바스는 자신이 개발한 필터인 다바스 박스를 사용했습니다. 이 필터는 다바스가 특정 움직임의 중요도를 판단하는 데 도움이 되었습니다. 필터는 영역의 상한선과 하한선으로 구성됩니다.

이 방법을 간단히 요약하면 가격이 상한선을 돌파할 때 매수하는 것입니다. 동시에 하한선 아래에 스톱이 설정됩니다. 새로운 영역이 형성되면 스톱은 새로 형성된 영역의 하단 경계 아래로 이동합니다. 판매의 경우 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

영역은 다음과 같은 방식으로 구축됩니다.

1-2단계. 상한선을 형성하고 상한선을 유지합니다.

첫날에는 당일 가장 높은 가격을 영역의 상한선으로 삼습니다. 그런 다음 이후 각 날마다 해당 영역의 상한가가 당일 최고가보다 낮은지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 영역의 상한선이 새로운 최고치 수준으로 이동합니다. 3일째 되는 날 상한선이 당일의 최고치보다 높으면 상한선이 형성된 것으로 간주하고(2단계) 3-4단계로 이동합니다. 당일의 최고가가 상한가 가격을 초과하거나 같으면 상한가가 새로운 수준으로 이동하고 다음날 확인이 반복됩니다. 또한 상한가가 당일의 최대 가격보다 높을 때까지 확인이 수행됩니다.

3-4단계. 영역의 하한선 설정 및 영역의 하한선 저장하기

상한가 형성이 종료되는 날에는 하한가의 초기값이 전날의 최저가로 설정됩니다. 또한 하한가는 상한가와 유사하게 형성됩니다: 일일 최소가가 영역의 하한가보다 높으면 하한가가 형성된 것으로 간주됩니다.

이 단계에서 일일 최대가가 상한가를 돌파하면 상한가는 이 값과 같고 알고리즘은 1단계로 진행됩니다.

영역의 하한가가 형성되면 전체 영역이 형성된 것으로 간주하고 알고리즘은 5단계로 진행됩니다.

5단계: 매수/매도 신호 기다리기

이 단계에서는 영역의 상한가 또는 하한가의 가격 분포를 모니터링합니다. 상한선이 돌파되면 매수가 이루어지고 하한선 아래에 스탑이 설정됩니다.