실제 작성자:

Ramdass - 전환 전용

차트에 색깔 화살표로 새로운 추세를 간단하게 표시합니다. 이 인디케이터는 윌리엄스 퍼센트 범위(WPR) 기술 지표를 기반으로 신호를 작성합니다.

이 지표는 처음으로 MQL4에서 구현되었으며 2007년 9월 28일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.