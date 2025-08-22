당사 팬 페이지에 가입하십시오
BykovTrend - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 98
-
실제 작성자:
Ramdass - 전환 전용
차트에 색깔 화살표로 새로운 추세를 간단하게 표시합니다. 이 인디케이터는 윌리엄스 퍼센트 범위(WPR) 기술 지표를 기반으로 신호를 작성합니다.
이 지표는 처음으로 MQL4에서 구현되었으며 2007년 9월 28일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/497
