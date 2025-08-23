코드베이스섹션
미세 프랙탈 - MetaTrader 5용 지표

Denis Orlov
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
86
평가:
(28)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

데니스 오를로프

이 표시기는 표준 표시기가 작동하지 않는 중요한 가격 굴곡, 최고점 및 최저점을 표시합니다. 플랫에서 극한 시간을 더 정확하게 표시하기 위해 플랫 시프트 입력 매개 변수가 추가되었습니다.

입력 매개 변수인 민감도와 시프트는 모두 속성에서 사용할 수 있습니다:

input bool Fine=True;
input bool FlatShift=True;

뿐만 아니라

input uint AlertCount=0;

를 클릭해 새 프랙탈이 나타날 때 알림 신호를 활성화하고 알림 횟수를 선택할 수 있습니다.

이 표시기는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.08. 22에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

미세 프랙탈 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/500

