실제 저자:

데니스 오를로프

이 표시기는 표준 표시기가 작동하지 않는 중요한 가격 굴곡, 최고점 및 최저점을 표시합니다. 플랫에서 극한 시간을 더 정확하게 표시하기 위해 플랫 시프트 입력 매개 변수가 추가되었습니다.

입력 매개 변수인 민감도와 시프트는 모두 속성에서 사용할 수 있습니다:

input bool Fine=True; input bool FlatShift=True;

뿐만 아니라

input uint AlertCount= 0 ;

를 클릭해 새 프랙탈이 나타날 때 알림 신호를 활성화하고 알림 횟수를 선택할 수 있습니다.



이 표시기는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.08. 22에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.