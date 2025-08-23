당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
미세 프랙탈 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 86
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
데니스 오를로프
이 표시기는 표준 표시기가 작동하지 않는 중요한 가격 굴곡, 최고점 및 최저점을 표시합니다. 플랫에서 극한 시간을 더 정확하게 표시하기 위해 플랫 시프트 입력 매개 변수가 추가되었습니다.
입력 매개 변수인 민감도와 시프트는 모두 속성에서 사용할 수 있습니다:
input bool Fine=True; input bool FlatShift=True;
뿐만 아니라
input uint AlertCount=0;
를 클릭해 새 프랙탈이 나타날 때 알림 신호를 활성화하고 알림 횟수를 선택할 수 있습니다.
이 표시기는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.08. 22에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/500
다바스의 트레이딩 기법은 그가 초기 추세를 파악하기 위해 개발한 방법을 기반으로 합니다.MarketPredictor
메타트레이더 5용 마켓프리딕터 마켓프리딕터는 사인 함수, FFT(고속 푸리에 변환), 시그모이드 함수, 몬테카를로 시뮬레이션 등 수학적 모델을 활용하여 시장 움직임을 분석하고 예측하는 메타트레이더 5용 혁신적인 EA(전문가 조언자)입니다. 이 프로젝트는 기술과 금융 혁신의 결합에 관심이 있는 개발자, 수학 애호가, 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 스레드에서 자유롭게 코드 아이디어를 제안하고 토론하며 직접 구현해 보세요. 새로운 기능, 개선 제안, 전략 등 MarketPredictor를 더욱 발전시키고 최적화하기 위한 모든 기여를 환영합니다. 또한 저를 추가하여 비공개로 질문을 명확히 하거나 GitHub 프로젝트에 공동 작업하거나 직접 피드백을 보내셔도 좋습니다. 함께 놀라운 무언가를 만들어서 이 프로젝트를 한 단계 더 발전시켜 봅시다!
외환용 다바스 대칭 복도.High-Performance Time Functions (TimeUtils)
시간 관리를 위한 고성능 기능.