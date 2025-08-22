실제 저자:

루이스 길레르메 다미아니

빠른 평균 실제 범위(ATR) 와 느린 ATR의 비율을 나타내는 지표입니다.

ATR 비율 지표는 급격한 가격 변동 후 높은 값에 도달하는 경우가 많습니다. 지표의 낮은 값은 종종 시장 고점 및 통합 중에 관찰되는 긴 기간의 수평 이동에 해당합니다. 다른 변동성 지표와 동일한 규칙에 따라 해석할 수 있습니다. ATR 비율의 도움으로 예측하는 원리는 다음과 같이 공식화됩니다: 지표 값이 높을수록 추세 변화 확률이 높아지고, 값이 낮을수록 추세 방향이 약해집니다. 지표 값이 파란색 수평선 위로 올라가면 매수 또는 매도할 수 있습니다.

높은 ATR 비율의 값 수준은 종종 높은 변동성과 상관관계가 있습니다. 낮은 ATR 비율의 가치 수준은 가격이 안정화되거나 채널의 횡보 움직임을 따라 돌파 가능성이 있을 때까지 움직이기 때문에 낮은 변동성과 상관관계가 있는 경우가 많습니다.

이 지표만으로는 충분한 신호를 제공하지 않으므로 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 변동성 움직임은 추세 방향으로 발생합니다. 이동평균 시스템과 마찬가지로 추세장에 적합한 변동성 시스템은 횡보 기간에는 잘 작동하지 않습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어져 2006년 08월 08일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.