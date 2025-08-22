당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
ATR 비율 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 90
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
루이스 길레르메 다미아니
빠른 평균 실제 범위(ATR) 와 느린 ATR의 비율을 나타내는 지표입니다.
ATR 비율 지표는 급격한 가격 변동 후 높은 값에 도달하는 경우가 많습니다. 지표의 낮은 값은 종종 시장 고점 및 통합 중에 관찰되는 긴 기간의 수평 이동에 해당합니다. 다른 변동성 지표와 동일한 규칙에 따라 해석할 수 있습니다. ATR 비율의 도움으로 예측하는 원리는 다음과 같이 공식화됩니다: 지표 값이 높을수록 추세 변화 확률이 높아지고, 값이 낮을수록 추세 방향이 약해집니다. 지표 값이 파란색 수평선 위로 올라가면 매수 또는 매도할 수 있습니다.
높은 ATR 비율의 값 수준은 종종 높은 변동성과 상관관계가 있습니다. 낮은 ATR 비율의 가치 수준은 가격이 안정화되거나 채널의 횡보 움직임을 따라 돌파 가능성이 있을 때까지 움직이기 때문에 낮은 변동성과 상관관계가 있는 경우가 많습니다.
이 지표만으로는 충분한 신호를 제공하지 않으므로 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 변동성 움직임은 추세 방향으로 발생합니다. 이동평균 시스템과 마찬가지로 추세장에 적합한 변동성 시스템은 횡보 기간에는 잘 작동하지 않습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 만들어져 2006년 08월 08일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/495
데일리피벗_시프트_풀 인디케이터의 이 변형은 우선 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 인디케이터 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다.가격 인상 표시기
가격 인상 지표는 마진 및 가격 변화를 퍼센트 단위로 계산합니다.
차트에 색상 화살표로 새로운 트렌드를 간단하게 표시합니다.Price increase Indicator
가격 인상 표시기