이 인디케이터는 추가 차트 창에서 필요한 통화쌍의 차트를 작성합니다.
OnCalculate() 함수의 첫 번째 형식을 사용하여 작성한 인디케이터는 추가 창에서 얻은 차트에 첨부할 수 있습니다.
차트의 작은 차트주기에서는 서로 다른 통화쌍의 차트주기 간 동기화가 끊어져 지표 표시가 부정확할 수 있다는 점에 유의하세요. 문제의 본질은 "메타트레이더 5에서 다중 통화 모드 구현" 문서에 설명되어 있으므로 M5 이하 차트에 다른 지표를 걸지 않는 것이 좋습니다.
그림1. 교차지수 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/569
적응형 사이버 주기
적응형 사이버 사이클은 시시각각 변하는 실제 금융자산의 시장 사이클에 적응하는 지표입니다.Dashboard Panel for displaying information on the chart
이 코드는 차트에 모든 관련 정보를 표시하는 대시보드를 만드는 방법을 보여줍니다.
확률론적 사이버 사이클
적응형 스토캐스틱 오실레이터입니다.Position Risk Calculation Tool
로트 크기와 손절매에 따라 위험을 동적으로 계산하는 지표(백분율 및 금액)를 제공합니다.