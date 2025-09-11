이 인디케이터는 추가 차트 창에서 필요한 통화쌍의 차트를 작성합니다.



OnCalculate() 함수의 첫 번째 형식을 사용하여 작성한 인디케이터는 추가 창에서 얻은 차트에 첨부할 수 있습니다.

차트의 작은 차트주기에서는 서로 다른 통화쌍의 차트주기 간 동기화가 끊어져 지표 표시가 부정확할 수 있다는 점에 유의하세요. 문제의 본질은 "메타트레이더 5에서 다중 통화 모드 구현" 문서에 설명되어 있으므로 M5 이하 차트에 다른 지표를 걸지 않는 것이 좋습니다.





그림1. 교차지수 인디케이터

