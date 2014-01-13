CrossIndex

请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标在附加窗口中显示要求的货币对图表。
本指标在 OnCalculate() 函数中实现了创建与显示附加图表。
它必须考虑到在不同货币对之间，在较短的时间帧内有可能时间序列同步失败。所以, 本指标有可能显示不正确。这个问题的描述可参见文章 "The Implementation of a Multi-currency Mode in MetaTrader 5 - MetaTrader 5 多货币对模式的实现" 。如果图表时间帧小于 M5，则不建议再附加其它指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/569
自适应 CG 振荡器
自适应 CG 振荡器，是一款可以适应金融资产不断变化的市场周期的 CG 振荡器。自适应智能量化周期
自适应智能量化周期，能够适应真正的金融资产的不断变化的市场周期。