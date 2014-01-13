代码库部分
CrossIndex - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
crossindex.mq5 (12.72 KB) 预览
本指标在附加窗口中显示要求的货币对图表。

本指标在 OnCalculate() 函数中实现了创建与显示附加图表。

它必须考虑到在不同货币对之间，在较短的时间帧内有可能时间序列同步失败。所以, 本指标有可能显示不正确。这个问题的描述可参见文章 "The Implementation of a Multi-currency Mode in MetaTrader 5 - MetaTrader 5 多货币对模式的实现" 。如果图表时间帧小于 M5，则不建议再附加其它指标。

CrossIndex

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/569

