당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
일일 범위 예측 전체 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 52
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 지표는 어제 일일 캔들(종가)과 오늘 일일 캔들의 매개변수를 기반으로 현재 거래일의 금융 자산 가격의 최대값과 최소값을 예측합니다.
내일의 가격 범위 X는 현재일의 종가와 시가의 비율에 따라 달라집니다.
이 둘 사이에는 세 가지 관계가 가능합니다:
если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
Where:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0]은 당일의 가격입니다;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 어제의 가격입니다.
내일의 예상 최소 가격: Min = X - High[1].
내일의 예상 최대 가격: Max = Low[1] - X.
이 일일 범위 예상 지표의 변형은 우선 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 지표 수준과 관련된 시장 행동의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다. 이러한 보조지표의 가장 좋은 사용법은 오프라인에서 보조지표를 사용하여 전략을 분석하는 것입니다.
이 인디케이터는 "1인칭으로 보는 외환" 이라는 책의 자료를 바탕으로 작성되었습니다 . 초보자와 전문가를 위한" (A. Vedikhin, G. Petrov, B. Shilov).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/566
CDebugLogger 클래스는 MQL4/5 환경에서 사용하도록 설계된 유연하고 포괄적인 로깅 유틸리티입니다. 개발자는 타임스탬프, 함수 서명, 파일 이름, 줄 번호 등을 로그 항목에 포함하는 옵션을 사용하여 다양한 중요도 수준(정보, 경고, 오류, 디버그)으로 메시지를 로깅할 수 있습니다. 이 클래스는 콘솔과 파일 모두에 대한 로깅을 지원하며, 로그를 일반 폴더와 CSV 형식으로 저장할 수 있습니다. 또한 특정 키워드를 기반으로 로그를 무음 처리하여 민감한 정보가 기록되지 않도록 하는 기능도 제공합니다. 이 클래스는 다양한 디버깅 및 모니터링 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 가능한 기능을 통해 MQL4/5 애플리케이션에서 강력한 로깅 메커니즘을 구현하려는 개발자에게 이상적입니다.Position Risk Calculation Tool
로트 크기와 손절매에 따라 위험을 동적으로 계산하는 지표(백분율 및 금액)를 제공합니다.
이 지표의 목적은 금융 자산의 가격 변동 과정의 주기성을 측정하는 것입니다. 주기 표시기의 도움으로 적응형 버전의 오실레이터를 만들 수 있습니다.적응형 CG 오실레이터
적응형 CG 오실레이터는 실제 금융 자산의 시시각각 변하는 시장 사이클에 적응하는 CG 오실레이터 오실레이터입니다.