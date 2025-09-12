이 지표는 어제 일일 캔들(종가)과 오늘 일일 캔들의 매개변수를 기반으로 현재 거래일의 금융 자산 가격의 최대값과 최소값을 예측합니다.



내일의 가격 범위 X는 현재일의 종가와 시가의 비율에 따라 달라집니다.



이 둘 사이에는 세 가지 관계가 가능합니다:



если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;

если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;

если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.



Where:

Open[0], High[0], Low[0], Close[0]은 당일의 가격입니다;

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 어제의 가격입니다.



내일의 예상 최소 가격: Min = X - High[1].

내일의 예상 최대 가격: Max = Low[1] - X.

이 일일 범위 예상 지표의 변형은 우선 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 지표 수준과 관련된 시장 행동의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다. 이러한 보조지표의 가장 좋은 사용법은 오프라인에서 보조지표를 사용하여 전략을 분석하는 것입니다.

이 인디케이터는 "1인칭으로 보는 외환" 이라는 책의 자료를 바탕으로 작성되었습니다 . 초보자와 전문가를 위한" (A. Vedikhin, G. Petrov, B. Shilov).