적응형 사이버 주기 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 51
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 저자:
위톨드 워즈니악
적응형 사이버 사이클은 실제 금융 자산의 끊임없이 변화하는 시장 사이클에 적응하는 사이버 사이클 지표입니다.
기존 오실레이터는 평균 기간을 현재 시장 상황에 맞게 지속적으로 조정해야 합니다. 이 지표에서는 이러한 조정이 자동으로 수행됩니다. 이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5/Indicators\ 폴더에 컴파일된 CyclePeriod 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/567
