이 지표는 어제 일일 캔들(종가)과 오늘 일일 캔들의 매개변수를 기반으로 현재 거래일의 금융 자산 가격의 최대값과 최소값을 예측합니다.



내일의 가격 범위 X는 현재일의 종가와 시가의 비율에 따라 달라집니다.



이 둘 사이에는 세 가지 관계가 가능합니다:



если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;

если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;

если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.



Where:

Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 오늘의 가격;

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 어제의 가격.



내일의 예상 최소 가격: Min = X - High[1].

내일의 예상 최대 가격: Max = Low[1] - X.

