당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
일일 범위 예측 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 55
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 지표는 어제 일일 캔들(종가)과 오늘 일일 캔들의 매개변수를 기반으로 현재 거래일의 금융 자산 가격의 최대값과 최소값을 예측합니다.
내일의 가격 범위 X는 현재일의 종가와 시가의 비율에 따라 달라집니다.
이 둘 사이에는 세 가지 관계가 가능합니다:
если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
Where:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 오늘의 가격;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 어제의 가격.
내일의 예상 최소 가격: Min = X - High[1].
내일의 예상 최대 가격: Max = Low[1] - X.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/565
LeManTrend 지표는 현재 가격과 3개 기간의 최대 및 최소 가격을 기준으로 추세 위치를 결정합니다.MT5 to Telegram Professional Library
Professional Telegram Bot integration library for MetaTrader 5. Complete solution for sending trading signals, screenshots, reports, and real-time notifications to Telegram channels and groups.
두 개의 지표 BrainTrend1과 BrainTrend2가 하나의 최소화된 창에 구현되어 차트 작업 공간을 어지럽히지 않습니다. 지표 중 하나인 BrainTrend1(위쪽 사각형 포인트)은 주 추세 지표이고, 다른 지표인 BrainTrend2(아래쪽 원형 포인트)는 확인 지표입니다.Trade Volume Calculation Tool
이 도구는 손절매 거리와 위험 비율에 따라 허용 가능한 랏 크기를 계산합니다.