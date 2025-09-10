코드베이스섹션
일일 범위 예측 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
이 지표는 어제 일일 캔들(종가)과 오늘 일일 캔들의 매개변수를 기반으로 현재 거래일의 금융 자산 가격의 최대값과 최소값을 예측합니다.

내일의 가격 범위 X는 현재일의 종가와 시가의 비율에 따라 달라집니다.

이 둘 사이에는 세 가지 관계가 가능합니다:

если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

Where:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 오늘의 가격;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 어제의 가격.

내일의 예상 최소 가격: Min = X - High[1].
내일의 예상 최대 가격: Max = Low[1] - X.

이 지표는 "첫 번째 사람으로부터의 외환" 이라는 책의 자료를 기반으로 작성되었습니다 . 초보자 및 전문가 용" (A. Vedikhin, G. Petrov, B. Shilov).

