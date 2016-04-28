CodeBaseKategorien
Indikatoren

CrossIndex - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator zeigt den Chart des gewünschten Währungspaares in einem anderen Fenster.

Die Indikatoren erstellt in OnCalculate() - die Kerzen für das andere Fenster.

Es muss berücksichtigt werden, dass es bei zu kurzen Zeitrahmen zu Synchronisationsfehler zwischen den Preisen der verschiedenen Währungspaare kommen könnte. Dann wird der Indikatoren möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Das Problem ist beschrieben im Artikel "Die Umsetzung des Mehrwährungsmodus in MetaTrader 5". Es ist nicht ratsam, auch andere Indikatoren zu starten, wenn der Zeitrahmen kleiner als M5 ist.

CrossIndex

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/569

Adaptiver CG Oszillator Adaptiver CG Oszillator

Der adaptive CG Oszillator passt sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes an.

Adaptiver Cyber Cycle Adaptiver Cyber Cycle

Der Adaptive Cyber Cycle passt sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes an.

MFCS Währungs-Korrelation Chart MFCS Währungs-Korrelation Chart

Ein Indikator um den Chart einer korrelierten Währung auf dem aktuellen Chart anzuzeigen. Er zeigt zur Zeit nur Bars. Farbig oder monochrom ist konfigurierbar. Er unterstützt auch die Invertierung einer Währung für den Umgang mit EURUSD & USDCHF.

XXDPO XXDPO

Der Detrended Preis-Oszillator (DPO) zeigt die überkauft/überverkauft-Zustände des Marktes und kann auch für Kauf-, Verkauf-Signale verwendet werden.