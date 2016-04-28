CrossIndex

Dieser Indikator zeigt den Chart des gewünschten Währungspaares in einem anderen Fenster.



Die Indikatoren erstellt in OnCalculate() - die Kerzen für das andere Fenster.

Es muss berücksichtigt werden, dass es bei zu kurzen Zeitrahmen zu Synchronisationsfehler zwischen den Preisen der verschiedenen Währungspaare kommen könnte. Dann wird der Indikatoren möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Das Problem ist beschrieben im Artikel "Die Umsetzung des Mehrwährungsmodus in MetaTrader 5". Es ist nicht ratsam, auch andere Indikatoren zu starten, wenn der Zeitrahmen kleiner als M5 ist.