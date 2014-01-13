本指标参考金融资产昨日的 (完整的) 和今日的蜡烛条参数来预测当前交易日的价格高、低值。



明日的价格范围 X 依据当天的收盘和开盘价格。

其中，三者的可能关系:

如果 Сlose[0] < Open [0], 则 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;

如果 Сlose[0] > Open [0], 则 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;

如果 Сlose[0] = Open [0], 则 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.



此处:

Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 当日价格;

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 昨日价格.



明日估算最低价: Min = X - High[1].

明日估算最高价: Max = Low[1] - X.

此版本的 日线范围预测 指标可用于任意图表，并可以看到完整地，相对于指标每根柱线级别的市场行为。或许，这个指标的最适当应用领域就是离线策略分析。

本指标已经基于书籍 "Forex from the first person . For beginners and professionals - 来自外汇第一人。面向初学者与专家" 完成。(А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).