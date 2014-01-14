CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Projeções Full do Daily Range - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2290
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador prevê valores das máximas e mínimas dos preços de um ativo financeiro para o dia de negociação em curso, considerando o dia de ontem (concluído) e os candles do dia de hoje.

O intervalo X do preço para amanhã depende do dia atual na proporção do Fechamento (Close) e Abertura (open) dos preços.

São possíveis três relações entre eles:

Se Сlose[0] < Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
Se Сlose[0] > Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
Se Сlose[0] = Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

onde:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - preços do dia atual;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - preços de ontem.

Miníma do preço (low) previsto para amanhã: Min = X - High[1].
Máxima do preço (high) previsto para amanhã: Max = Low[1] - X.

Esta versão do indicador Projeções Daily Range pode ser gerado para qualquer gráfico de barras e permite ver uma imagem completa do comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Talvez a aplicação mais apropriada para este indicador seja uma análise de estratégia em off-line.

O indicador foi escrito baseado no livro "Forex from the first person. For beginners and professionals" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov). 

Projeções Full do Daily Range

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/566

Stochastic Cyber Cycle Stochastic Cyber Cycle

Oscilador estocástico Adaptado.

Cycle Period Cycle Period

Este indicador é projetado para mensurar um ativo financeiro quando muda a periodicidade de preço. Cycle Period permite a criação de versões adaptativa de osciladores.

CrossIndex CrossIndex

Este indicador permite exibir o gráfico de um outro par de moedas na janela em separado.

Demo_FileTell Demo_FileTell

O script demonstra o exemplo de como usar a função FileTell().