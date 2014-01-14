CodeBaseSecciones
Indicadores

Daily Range Projections Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
El indicador prevé altos y bajos valores de precio de un activo financiero para la jornada de trading actual considerando parámetros de velas de día de ayer (finalizado) y el día de hoy.

El rango X de precios de mañana depende, en el día en curso, del ratio de precios de cierre y apertura.

Son posibles tres relaciones entre ellos:

if Сlose[0] < Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
if Сlose[0] > Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
if Сlose[0] = Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

donde:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - precio del día en curso;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - precios de ayer.

Estimated low price for tomorrow: Min = X - High[1].
Precio estimado alto para mañana: Max = Low [1] - X.

Esta versión del indicador Daily Range Projections puede generarse para cualquier barra del gráfico y permite ver una imagen completa de la conducta del mercado en relación con los niveles del indicador en cada barra. Tal vez, el ámbito de aplicación más adecuado para este indicador es un análisis de estrategia offline.

El indicador ha sido escrito basado en el libro "Forex desde la primera persona. Para principiantes y profesionales" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov). 

Daily Range Projections Full

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/566

