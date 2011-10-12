Ставь лайки и следи за новостями
Daily Range Projections Full - индикатор для MetaTrader 5
- 5038
Индикатор прогнозирует значения максимального и минимального значений цены финансового актива для текущего торгового дня исходя из параметров вчерашней дневной свечи (закрытой) и сегодняшней дневной свечи.
Завтрашний ценовой диапазон X зависит от соотношения цен Close и Open текущего дня.
Между ними возможны три отношения:
если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
где:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - цены текущего дня;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - цены вчерашнего дня.
Прогнозируемая минимальная цена на завтра: Min = X - High[1].
Прогнозируемая максимальная цена на завтра: Max = Low[1] - X.
Этот вариант индикатора Daily Range Projections удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.
Индикатор написан по материалам книги "Форекс от первого лица. Для начинающих и профессионалов" (А.Ведихин, Г. Петров, Б.Шилов).
