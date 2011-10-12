CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Daily Range Projections Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5038
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор прогнозирует значения максимального и минимального значений цены финансового актива для текущего торгового дня исходя из параметров вчерашней дневной свечи (закрытой) и сегодняшней дневной свечи.

Завтрашний ценовой диапазон X зависит от соотношения цен Close и Open текущего дня.

Между ними возможны три отношения:

если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

где:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - цены текущего дня;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - цены вчерашнего дня.

Прогнозируемая минимальная цена на завтра: Min = X - High[1].
Прогнозируемая максимальная цена на завтра: Max = Low[1] - X.

Этот вариант индикатора Daily Range Projections удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.

Индикатор написан по материалам книги "Форекс от первого лица. Для начинающих и профессионалов" (А.Ведихин, Г. Петров, Б.Шилов).

Индикатор Daily Range Projections Full

Stochastic Cyber Cycle Stochastic Cyber Cycle

Адаптивный стохастический осциллятор.

CrossIndex CrossIndex

Индикатор позволяет отобразить график другой валютной пары в дополнительном окне.

Cycle Period Cycle Period

Назначение данного индикатора - это измерение периодичности процесса изменения цены финансового актива. При помощи индикатора Cycle Period возможно создание адаптивных версий осцилляторов.

Adaptive CG Oscillator Adaptive CG Oscillator

Adaptive CG Oscillator - это CG Oscillator осциллятор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.