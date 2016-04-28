und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Tägliche Prognosen der Kursspanne Komplett - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator prognostiziert das Hoch und Tief des Symbols unter Berücksichtigung der Kerze des gestrigen (abgeschlossen) und des aktuellen Tages.
Die morgige Kursspanne X hängt vom Verhältnis des heutigen Eröffnungs- und Schlusskurses ab.
Drei Beziehungen zwischen ihnen sind möglich:
if Сlose[0] < Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
if Сlose[0] > Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
if Сlose[0] = Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
wobei:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - heutige Preise;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - gestrige Preise.
Geschätztes morgiges Tief: Min = X - High[1].
Geschätztes morgiges Hoch: Max = Low[1] - X.<br1/>
Diese Version des Indikators Tägliche Prognosen der Kursspanne kann auf jedem Chart gestartet werden und zeigt ein vollständiges Bild des Marktverhaltens in Relation zu den gezeichneten Linien des Indikators. Vielleicht am besten ist es, diesen Indikator in einer Offline-Strategie zu verwenden.
Geschrieben wurde der Indikator wurde auf Basis des Buches "Forex in der ersten Person. Für Anfänger und Profis" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/566
