Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Daily Range Projections - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор прогнозирует максимальные и минимальные значения цены финансового актива для текущего торгового дня исходя из параметров вчерашней дневной свечи (закрытой) и сегодняшней дневной свечи.
Завтрашний ценовой диапазон X зависит от соотношения цен Close и Open текущего дня.
Между ними возможны три отношения:
если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
где:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - цены текущего дня;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - цены вчерашнего дня.
Прогнозируемая минимальная цена на завтра: Min = X - High[1].
Прогнозируемая максимальная цена на завтра: Max = Low[1] - X.
Индикатор LeManTrend определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода.Индикатор Fisher Transform
Индикатор Fisher, рассчитывая минимальные и максимальные уровни цены в предыдущей истории, определяет силу и направление тренда, прогнозируя его смену.
Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика. Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.Adaptive Cyber Cycle
Adaptive Cyber Cycle - это индикатор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.