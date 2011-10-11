Индикатор прогнозирует максимальные и минимальные значения цены финансового актива для текущего торгового дня исходя из параметров вчерашней дневной свечи (закрытой) и сегодняшней дневной свечи.



Завтрашний ценовой диапазон X зависит от соотношения цен Close и Open текущего дня.



Между ними возможны три отношения:



если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;

если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;

если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.



где:

Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - цены текущего дня;

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - цены вчерашнего дня.



Прогнозируемая минимальная цена на завтра: Min = X - High[1].

Прогнозируемая максимальная цена на завтра: Max = Low[1] - X.

