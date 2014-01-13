请观看如何免费下载自动交易
本指标参考金融资产昨日的 (完整的) 和今日的蜡烛条参数来预测价格高、低值。
明日的价格范围 X 依据当天的收盘和开盘价格。
其中，三者的可能关系:
如果 Сlose[0] < Open [0], 则 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
如果 Сlose[0] > Open [0], 则 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
如果 Сlose[0] = Open [0], 则 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
此处:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 当日价格;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 昨日价格.
预期明天最低价格为: Min = X - High[1].
预期明天最高价格为: Max = Low[1] - X.
本指标已经基于书籍 "Forex from the first person . For beginners and professionals - 来自外汇第一人。面向初学者与专家" 完成。(А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/565
