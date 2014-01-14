Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Daily Range Projections - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1317
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador de pronósticos de valores de precios altos y bajos de un activo financiero considerando los parámetros de velas del dia de ayer (finalizado) y el día de hoy.
El rango X de precios de mañana depende, en el día en curso, del ratio de precios de cierre y apertura.
Son posibles tres relaciones entre ellos:
if Сlose[0] < Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
if Сlose[0] > Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
if Сlose[0] = Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
donde:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - precio del día en curso;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - precios de ayer.
Anticipated low price for tomorrow: Min = X - High[1].
Anticipated high price for tomorrow: Max = Low[1] - X.
El indicador ha sido escrito basado en el libro "Forex desde la primera persona. Para principiantes y profesionales" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/565
Adaptive Cyber Cycle adaptable que puede adaptarse a los constantes cambios de ciclos de mercado de un activo financiero real.CrossIndex
Este indicador permite mostrar la gráfica de otro par de divisas en una ventana adicional.
El BrainTrend1 and BrainTrend2 se coloca en una ventana minimizada para quitar elementos excesivos del espacio de trabajo del gráfico. BrainTrend1 (puntos cuadrados superiores) es un indicador de tendencia básica, mientras que BrainTrend2 (puntos inferiores redondos) es un indicador de confirmación.LeManTrend
LeManTrend determina una posición de tendencia basándose en el precio actual y en los precios máximos y mínimos de tres períodos.