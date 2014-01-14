Daily Range Projections

El indicador de pronósticos de valores de precios altos y bajos de un activo financiero considerando los parámetros de velas del dia de ayer (finalizado) y el día de hoy.



El rango X de precios de mañana depende, en el día en curso, del ratio de precios de cierre y apertura.



Son posibles tres relaciones entre ellos:



if Сlose[0] < Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;

if Сlose[0] > Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;

if Сlose[0] = Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.



donde:

Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - precio del día en curso;

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - precios de ayer.



Anticipated low price for tomorrow: Min = X - High[1].

Anticipated high price for tomorrow: Max = Low[1] - X.



El indicador ha sido escrito basado en el libro "Forex desde la primera persona. Para principiantes y profesionales" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).